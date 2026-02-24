diario as beiras
Desporto

Basquetebol: Ginásio vence pela primeira vez

24 de fevereiro de 2026 às 09 h51
Arquivo

O Ginásio regressou às vitórias e conseguiu o primeiro triunfo na 2.ª fase da competição, na receção ao Gin. Olhanense (82-67), em jogo da 5.ª jornada.

A turma da Figueira da Foz pôs um ponto final a uma sequência negativa de sete jogos consecutivos sem vencer, que vem ainda da 1.ª fase da competição, e numa altura em que a presença no Grupo de Promoção estáva já garantida.

Este sábado o jogo começou dividido, com um empate a 19 no final do 1.º “quarto”, mas o marcador “disparou” para os da casa no 2.º período.

Ao intervalo o Ginásio Figueirense levava a melhor por 15 pontos (46-31). A tendência do final da 1.ª parte manteve-se no regresso dos balneários e a vantagem dos da casa chegou a ser de 26 pontos.

Autoria de:

Bruno Gonçalves

