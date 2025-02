Basquetebol: Coimbra quer continuar a ser talismã para a seleção

O pavilhão Mário Mexia, em Coimbra, recebe, quinta-feira e domingo, dois jogos de apuramento para o EuroBasket Women 2025 com a seleção portuguesa a defrontar Ucrânia e Sérgia, respetivamente.

A seleção já treina em Coimbra e sabe o que tem de fazer para garantir um apuramento histórico. “Estamos muito positivos porque chegamos à última janela a depender apenas de nós”, afirmou o selecionador Ricardo Vasconcelos. Ainda assim, o técnico admite que para vencer a Ucrânia, quinta-feira às 19H00, será preciso estar “na melhor versão”. O mesmo contra a Sérvia, “um monstro” do basquetebol, em que será preciso “errar o menos possível” para garantir o triunfo.

Portugal é 2.º classificado do Grupo G de apuramento com três vitórias e uma derrota, precisamente frente à Sérvia, mas não se pense que a Ucrânia é adversário acessível, como avisa a capitã da seleção nacional, nascida em Coimbra, Sofia Carolina Silva.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 04/02/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS