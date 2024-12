Barbosa foi um Hachadi

A Académica venceu em Santarém por 3-0 e chegou ao topo da classificação da Série B da Liga 3, em igualdade pontual com o Atlético.

Quando, após a 7.ª jornada, António Barbosa pegou na equipa no penúltimo lugar, a 11 pontos do líder, com seis pontos em sete jogos, poucos esperariam que, seis jornadas depois tivesse feito 16 pontos em 18 possíveis.

A verdade é que a fase de subida é cada vez mais uma certeza e, para já, certo é que vai entrar em 2025 nos quatro primeiros lugares, aconteça o que acontecer na próxima jornada.

