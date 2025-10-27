O Banco de Tecidos Oculares (BTOC) da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra foi criado com a intenção de diminuir em cerca de oito meses a lista de espera do transplante de córneas e ser pioneiro nacional na medicina ocular.

Atualmente, a lista de espera para um transplante de córneas na ULS de Coimbra é de “quase um ano”, mas a expectativa é a de que, com a criação do BTOC, o utente tenha de aguardar “três ou quatro meses” pelo procedimento, explicou hoje aos jornalistas a responsável pela nova estrutura, Maria João Quadrado.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (28/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS