Bancada do CDS-PP na Assembleia de Coimbra perde três dos quatro eleitos

Três dos quatro eleitos do CDS-PP com assento na Assembleia Municipal (AM) de Coimbra abandonaram o partido, deixando a representação centrista no órgão reduzida a um elemento, foi hoje anunciado.

Jorge Almeida, anterior presidente do CDS-PP no distrito de Coimbra, e Helena Mendes, líder da bancada na AM, revelaram ter abandonado a organização “em desacordo insanável com a orientação política do presidente do partido [Nuno Melo] e dos órgãos nacionais e com a total falta de democraticidade” no seu funcionamento.

Por sua vez, o independente José Pinheiro de Castro, eleito pelo CDS na coligação Juntos Somos Coimbra, que reúne ainda o PSD, o PPM e outros partidos, “acompanhou Jorge Almeida e Helena Mendes no abandono do grupo político da AM”, afirmaram estes num comunicado conjunto enviado à agência Lusa.

Alegando “respeito pelo compromisso com os eleitores e em nome da coerência política que os norteia”, os dois “entenderam continuar a apoiar a coligação pela qual foram eleitos, desvinculando-se do CDS-PP”.

Jorge Almeida e Helena Mendes decidiram sair do partido após este, nas eleições autárquicas de 2021, “ter alcançado os melhores resultados de sempre”, em Coimbra e no distrito.

“Coimbra esteve sem estruturas concelhias durante três anos e distritais durante dois anos, por simples falta de convocatória para as respetivas eleições. Finalmente, convocadas para o passado sábado, (…) decorreram sem que os militantes conhecessem a composição das listas candidatas, bem como os respetivos programas eleitorais, estes últimos ainda não conhecidos até ao momento, tendo as listas sido publicadas no domingo, no sítio das listas candidatas do CDS”, já depois dos sufrágios, lamentaram.

Segundo a nota dos agora ex-militantes, “ao manifesto incumprimento de procedimentos elementares do funcionamento da democracia e dos estatutos e regulamentos do CDS, acresce a escolha por Nuno Melo de uma delegada distrital [Paula Ferreira da Silva], agora ‘eleita’ presidente da Comissão Política Distrital, que se opôs ativamente à integração do CDS na coligação Juntos Somos Coimbra”, liderada pelo atual presidente da Câmara Municipal, José Manuel Silva.

Na segunda-feira, o CDS-PP informou que a médica Paula Helena Ferreira da Silva é a nova presidente da Comissão Política Distrital do CDS-PP, tendo sido eleita no sábado em lista única.

A Lusa tentou contactar Paula Ferreira da Silva e aguarda ainda a sua reação às três demissões da bancada do CDS-PP na Assembleia Municipal de Coimbra.