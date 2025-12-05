O Balcão dos Fundos Europeus que está a funcionar, durante três dias, no Convento de São Francisco no âmbito da 2.ª mostra anual dos Fundos Europeus – regista forte procura. Atende pessoas interessadas nos programas de financiamento comunitário, apresentando-se como potenciais empreendedores de projetos a implementar no país.

Inês Almeida, coordenadora deste serviço da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que “qualquer interessado irá encontrar uma equipa multidisciplinar totalmente disponível para esclarecer as suas dúvidas e apoiá-lo no acesso aos fundos europeus do Portugal 2030”.

De acordo com a responsável, “o Balcão dos Fundos personaliza o serviço que a Agência presta diariamente em conjunto com as autoridades de gestão e organismos intermédios”.

Este balcão físico e presencial só existe nestes três dias da mostra, tempo suficiente para registar “enorme afluência, que foi um desafio para dar resposta a todos os que nos procuram”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje, 05/12/2025, do Diário As Beiras