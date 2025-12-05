diario as beiras
Coimbra

Balcão dos Fundos Europeus regista forte procura

05 de dezembro de 2025 às 11 h26
0 comentário(s)

O Balcão dos Fundos Europeus que está a funcionar, durante três dias, no Convento de São Francisco no âmbito da 2.ª mostra anual dos Fundos Europeus – regista forte procura. Atende pessoas interessadas nos programas de financiamento comunitário, apresentando-se como potenciais empreendedores de projetos a implementar no país.
Inês Almeida, coordenadora deste serviço da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que “qualquer interessado irá encontrar uma equipa multidisciplinar totalmente disponível para esclarecer as suas dúvidas e apoiá-lo no acesso aos fundos europeus do Portugal 2030”.
De acordo com a responsável, “o Balcão dos Fundos personaliza o serviço que a Agência presta diariamente em conjunto com as autoridades de gestão e organismos intermédios”.
Este balcão físico e presencial só existe nestes três dias da mostra, tempo suficiente para registar “enorme afluência, que foi um desafio para dar resposta a todos os que nos procuram”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje, 05/12/2025, do Diário As Beiras

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de dezembro

Praia de Mira abraça novo ano com Némanus e prata da casa
05 de dezembro

Atletismo: São Silvestre “mais dura” bate recorde de inscritos
05 de dezembro

Figueira da Foz: Conta-Gotas 3.0 “muito mais intuitivo”
05 de dezembro

“A eliminação da categoria de assistente foi uma decisão errada com impactos desastrosos para a FDUC”

Coimbra

CoimbraDesporto
05 de dezembro às 11h45

Atletismo: São Silvestre “mais dura” bate recorde de inscritos

0 comentário(s)
Coimbra
05 de dezembro às 11h26

Balcão dos Fundos Europeus regista forte procura

0 comentário(s)
Coimbra
04 de dezembro às 16h26

ULS de Coimbra forma mais de 900 profissionais para promover cuidado humanizado

0 comentário(s)