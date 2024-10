Baixa de Coimbra vai passar a ter 53 câmaras de videovigilância em vez das atuais 15

Em fevereiro último, a Câmara de Coimbra anunciou a decisão de reforçar a videovigilância na Baixa. A medida foi tornada pública, pelo presidente da autarquia, na sequência de notícias alarmistas sobre um alegado clima de insegurança naquela zona da cidade.

Na altura, José Manuel Silva aproveitou para criticar a herança socialista. A localização das câmaras “foi pessimamente mal feita no passado”, acusou. Embalado, criticou também o processo, que considera ser “burocraticamente lento”.

Sobre as novas localizações e o número total de câmaras, o edil nada disse, na altura, limitando-se a falar num investimento municipal da ordem dos 400 mil euros.

Oito meses depois, a proposta de alargamento está já no Ministério da Administração Interna, confirmaram a Câmara de Coimbra e a PSP, pelo chefe da Divisão Policial de Coimbra. No que respeita a números, as atuais 15 vão dar lugar a mais de cinco dezenas de câmaras. O projeto volta a envolver a PSP e a Câmara Municipal de Coimbra, num trabalho de “estreita colaboração” que o subintendente Renato Neto faz questão de elogiar.

