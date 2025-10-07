A coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) reportou à Comissão Nacional de Eleições folhetos e cartazes da candidatura do Juntos Somos Coimbra à União de Freguesias de Coimbra, que usa imagem do atual presidente que não é recandidato àquela autarquia.

Em nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa, a Avançar Coimbra acusou a coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt) de usar na propaganda da candidatura à junta de freguesia a imagem do atual presidente, João Francisco Campos, que não é recandidato àquela autarquia.

João Francisco Campos, presidente da concelhia do PSD e número três na lista à Câmara Municipal pelo Juntos Somos Coimbra, “surge nos cartazes misturado com os verdadeiros candidatos” à União de Freguesias (UF), cuja lista é encabeçada por Carlos Pinto, atual vice-presidente da junta, denuncia a coligação liderada pelo PS.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (08/10/25) do DIÁRIO AS BEIRAS