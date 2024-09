Autoridades alertam para o uso dos dispositivos de segurança em nova campanha

A Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) alertaram hoje para a importância do uso dos dispositivos de segurança nas estradas com o lançamento de uma nova campanha.

A campanha “Cinto-me Vivo” vai decorrer a partir desta terça-feira e prolongar-se até dia 16, estando inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2024. Além de realçar a relevância do cinto de segurança, a campanha aponta também para a necessidade de utilização de capacete com modelo aprovado e devidamente ajustado e para as cadeirinhas para crianças, que reduzem de forma muito significativa o risco de lesões graves ou morte.

De acordo com a nota enviada às redações, a campanha vai contar com operações de fiscalização de GNR e PSP “com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário”, bem como ações de sensibilização por parte da ANSR no território continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

O calendário de sensibilização e fiscalização prevê ações na terça-feira (10:00), na EN114, em Évora; na quarta-feira (08:00), na Rua Tenente Sanches Miranda, em Beja; na quinta-feira (08:00), na EN101, em Vila Verde (Braga); na sexta-feira (10:00), na Rua Cidade D’Agen, em Santarém; e na outra segunda-feira (07:30), na EN10, em Azeitão.

“Numa colisão frontal a 50 km/h, um condutor com 70kg, sem cinto de segurança, sofre um impacto equivalente a uma queda livre de um terceiro andar. O uso do capacete de modelo aprovado, devidamente apertado e ajustado, reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente. Está igualmente comprovado que a utilização correta de cadeirinha homologada e adaptada ao peso da criança reduz em 50% o risco de morte”, pode ler-se no comunicado.

A campanha é já a nona no plano de 12 ações de sensibilização e fiscalização programadas para este ano. O Plano Nacional de Fiscalização de 2024 contempla as seguintes áreas: velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e fiscalização dos veículos de duas rodas a motor.