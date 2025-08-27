diario as beiras
Autoridade Marítima Nacional alerta para forte agitação marítima até domingo

27 de agosto às 19 h51
A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou hoje para a previsão de agitação marítima forte em Portugal continental até domingo, “apesar de existir uma melhoria significativa das condições meteorológicas e oceanográficas”.

Em comunicado, a AMN explica que a agitação marítima será caracterizada por “ondulação proveniente do quadrante oeste-noroeste, com altura significativa que poderá atingir os três metros e máxima de seis metros na costa ocidental, apresentando um período médio entre 11 e 13 segundos”.

“São esperados ventos provenientes do quadrante-oeste-noroeste, com uma intensidade média de até 38 quilómetros hora e rajadas até 69 quilómetros hora”, indica a AMN.

Face a estas condições, a AMN recomenda aos banhistas a frequência de praias que sejam permanentemente vigiadas, o respeito pela sinalização, pelas indicações de nadadores-salvadores e autoridades, a vigilância de crianças e a não permanecerem debaixo de arribas instáveis.

É ainda aconselhado o reforço da amarração e vigilância de embarcações, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar pesca lúdica em falésias ou arribas sujeitas à rebentação.

“Nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”, alerta a AMN.

Agência Lusa

