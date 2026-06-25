10 condutores com álcool detidos numa semana no distrito de Coimbra

Detenções em flagrante delito foram efetuadas por elementos pela GNR

A GNR de Coimbra fez 15 detenções em flagrante delito, com destaque para 10 por condução de veículo sob efeito do álcool, com taxa igual ou superior a 1,2 gramas/litro, três por condução sem habilitação legal, uma por desobediência e outra por furto em edifício comercial ou industrial com arrombamento, escalamento ou chaves falsas.

Estes dados foram ontem revelados pela força militar e constam do relatório de atividade semanal, em resultado de operações de fiscalização realizadas no distrito de Coimbra, na semana que decorreu entre os dias 16 e 22 deste mês.

As operações visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta, a fiscalização rodoviária e a prevenção e fiscalização de outros tipos de atividades ilícitas, resultando na apreensão de uma dose de cocaína, dois velocípedes elétricos, duas facas e uma motosserra.

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