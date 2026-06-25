Detido em Coimbra suspeito de injúrias e ameaças a polícias

A PSP deteve um homem de 53 anos em Coimbra, “acusado do crime de resistência e coação sobre funcionário, depois de ter injuriado e ameaçado elementos policiais”, foi ontem anunciado.



Em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a PSP explica que a detenção foi efetuada às 17H00 da passada terça-feira, na rua das Rãs, “durante um patrulhamento de prevenção criminal na Baixa da cidade, nomeadamente em locais associados ao consumo e tráfico de estupefacientes”.



“Ao ser abordado pela polícia, o suspeito reagiu com injúrias e ameaças”, refere a força de segurança. “Foi advertido para alterar o seu comportamento, mas ignorou, mantendo as injúrias e ameaças dirigidas aos elementos policiais, pelo que foi detido”, termina o comunicado policial.