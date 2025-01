Automóveis do Mondego organiza exposição de automóveis da marca BYD no Alma Shopping entre 20 e 26 de janeiro

O Grupo Automóveis do Mondego organiza, entre os dias 20 a 26 de janeiro, no Alma Shopping, em Coimbra, uma exposição exclusiva da marca BYD.

Em nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, é referido que “durante seis dias, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto os modelos Dolphin, ATTO 3, Seal, Seal U DM-i, TANG e SEALION 7, o mais recente modelo 100% elétrico da marca chinesa que está a transformar a mobilidade sustentável!.

De acordo com o mesmo comunicado, “o BYD SEALION 7 é um SUV coupé que alia um design aerodinâmico a uma tecnologia de ponta, destacando-se pela autonomia impressionante, desempenho dinâmico e uma experiência de condução que combina conforto e eficiência. Este modelo é uma escolha ideal para quem procura uma alternativa sustentável sem comprometer a performance ou o estilo”.

A exposição da BYD no Alma Shopping reforça a proximidade do Grupo Automóveis do Mondego com os clientes da região, levando até ao público as mais recentes novidades do setor automóvel.