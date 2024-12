Automóveis do Mondego /Corvauto no Rally de Fim de Ano na Figueira da Foz

O Grupo Automóveis do Mondego/Corvauto vai marcar presença da edição de 2024 do Rally Fim de Ano/Figueira da Foz, prova de regularidade histórica que se disputa este sábado e domingo.

Os protagonistas desta representação do Grupo Automóveis do Mondego/Corvauto na prova figueirense são André Figueiredo (administrador do grupo) e Tiago Silva, de apenas 18 anos, que assumirá a navegação a bordo do Opel 1604, que foi preparado especificamente para esta prova.

Este evento e a presença deste veículo na prova organizada pela Associação Académica de Coimbra (AAC), em parceria com o Clube de Automóveis Antigos da Figueira da Foz e do Team Figueira Clássicos, reveste-se de relevância adicional dado o envolvimento que o grupo tem com a marca Opel.

