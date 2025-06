Automobilismo: Armindo Araújo vence Rally de Côja – Portas do Açor 2025

O sete vezes campeão nacional de ralis, Armindo Araújo, foi o mais rápido este fim de semana no Rally de Côja – Portas do Açor 2025. O piloto natural de Santo Tirso venceu quatro das seis especiais disputadas e andou sempre na liderança.

Pode dizer-se que começou mal mas acabou bem a estreia do Rally de Côja – Portas do Açor. Depois de ter a primeira especial do fim de semana cancelada o evento confirmou as potencialidades do concelho de Arganil e da vila de Côja para o desporto automóvel com dois dias a fundo pela serra do Açor.

O capotamento de João Marcelino (Renault Clio RS R3T), o segundo a sair para a estrada, logo na 1.ª especial de sábado, obrigou à neutralização da primeira passagem por Pai das Donas.

À 2.ª passagem pelos 11,91 km da especial que integrou o Rali de Portugal Armindo Araújo (Škoda Fabia RS Rally2) tomou as rédeas com 28.6 segundos de vantagem para Armando Carvalho (Mitsubishi Lancer Evo IX) que teve a responsabilidade de abrir o percurso.

O piloto natural de Vila Nova de Poiares não facilitou a vida a Armindo Araújo e venceu mesmo a 3.ª PEC do dia, a Super Especial Côja, com 2.78 km, ao terminar com 1 décima de segundo de vantagem para o ex-campeão nacional.

