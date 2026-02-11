diario as beiras
Coimbra

Autoestrada A1 cortada entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul após rebentamento do dique

11 de fevereiro de 2026 às 19 h01
A Brisa - Concessão Rodoviária - afirmou que o corte da via se localiza entre os quilómetros 198 e 189, em ambos os sentidos

A margem direita do Rio Mondego, nos Casais, Coimbra, rebentou ao final da tarde desta quarta-feira, junto ao viaduto da autoestrada 1 (A1), confirmou o presidente da Associação de Agricultores do Vale do Mondego.

João Grilo, que tem uma propriedade agrícola perto do local, estava a vistoriar as margens quando aquela parte do canal principal do Mondego rebentou, pelas 17H45. Fonte da Proteção Civil confirmou à Lusa que ocorreu uma rutura do dique em Casais, na margem direita do Mondego, junto da ponte da autoestrada, ao quilómetros 191. De acordo com este empresário agrícola, há o perigo de haver um novo rebentamento também na margem direita, junto ao Centro Hípico de Coimbra, mais a montante.

Entretanto, o trânsito na Autoestrada 1 (A1) está cortado entre o entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul, em ambos os sentidos, devido ao rebentamento de um dique no rio Mondego, confirmou a Brisa. Em comunicado a BCR – Brisa Concessão Rodoviária, precisou que o corte da via se localiza entre os quilómetros 198 e 189, “em ambos os sentidos, devido a um incidente”.

Dentro de minutos vai ter início uma conferência de imprensa da Proteção Civil da região Centro, com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro. (acompanhe o direto desta sessão nas redes sociais do DIÁRIO AS BEIRAS)

António Rosado

