Autocarro escolar do colégio de São Teotónio capota e faz sete feridos

Seis crianças e um professor do Colégio de São Teotónio, em Coimbra, ficaram ontem feridos depois de uma colisão entre um camião e um autocarro na autoestrada A8, em Alfeizerão, Alcobaça. A viatura que transportava os alunos do 4.º ano do colégio conimbricense, para uma visita de estudo, capotou lateralmente para fora da estrada.

O alerta para a ocorrência, ao quilómetro 94 da A8, no sentido norte-sul, foi dado às 09H45. Eram 37 as crianças, com idades entre os 9 e os 10 anos, acompanhadas por quatro professores, e o respetivo motorista, que seguiam no autocarro para uma visita de estudo na Lourinhã, quando o acidente se deu com uma outra viatura pesada, mas de mercadorias.

“As duas viaturas colidiram e o autocarro foi projetado de forma violenta para fora da estrada. Chegou mesmo a capotar lateralmente”, começou por explicar o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto, Emanuel Souto.

Das 42 pessoas que seguiam na viatura pesada de passageiros contabilizaram-se sete feridos (seis crianças e um professor), considerados ligeiros.

