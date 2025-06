Autárquicas: PS candidata vereadora Lara Oliveira à Câmara de Vila Nova de Poiares

A vereadora socialista Lara Henriques de Oliveira é a escolha do PS para manter a presidência da Câmara de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, nas próximas eleições autárquicas.

A autarca, de 45 anos, substitui João Feteira, presidente da Junta de Freguesia de São Miguel, que tinha sido anunciado como candidato do PS, mas que renunciou por motivos de saúde.

Licenciada em Direito, com mestrado em Ciências Jurídico-Forenses, a candidata presidiu à Assembleia Municipal de Vila Nova de Poiares entre 2013 e 2017.

Nestes dois últimos mandatos integrou o executivo liderado pelo socialista João Miguel Henriques, que atinge o limite de três mandatos e não se pode recandidatar.

“Tenho competências e capacidade para retribuir o que esta terra me deu”, disse à agência Lusa, referindo que não representa propriamente uma linha de continuidade por se tratar de “pessoas diferentes”.

A candidata salientou que “o PS tem feito um bom trabalho, nomeadamente com o equilíbrio das contas públicas, mas a partir deste ano as disponibilidades financeiras serão outras e vai possibilitar fazer coisas que não puderam ser feitas”.

Caso seja eleita, Lara Henriques de Oliveira adiantou que vai dar prioridade a áreas estratégicas como a cultura, os produtos endógenos, a gestão florestal e as acessibilidades, continuando a reivindicar a ligação do concelho ao IP3 e a continuação da A13, que parou às portas de Coimbra.

Além da mobilidade, pretende também apostar no turismo e na gastronomia, com produtos de valorizem a identidade do território de Vila Nova de Poiares.

O PS ganhou as eleições autárquicas de 2022, com 59,33% dos votos, conquistando três mandatos. O PSD somou 29,84% da votação, garantindo dois mandatos.

A CDU foi a terceira força mais votada, com 05,63% dos votos.

Além de Lara Henriques de Oliveira, são também candidatos Miguel Soares (PSD), Nuno Neves (movimento Poiares a Sério) e Luís Almeida (CDU).