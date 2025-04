Autárquicas: Pedro Pimpão (PSD) é recandidato à Câmara de Pombal

O presidente da Câmara de Pombal, o social-democrata Pedro Pimpão, é recandidato a um segundo mandato nas próximas eleições autárquicas, para dar continuidade ao compromisso que estabeleceu com a sua comunidade.

“Esta recandidatura vem no seguimento de continuar este compromisso com a minha comunidade, com as pessoas do meu concelho”, afirmou hoje Pedro Pimpão à agência Lusa.

O cabeça de lista do PSD explicou que há “um conjunto de projetos, de obras, umas concretizadas e outras no terreno”, fazendo com que se recandidate para “poder continuar a desenvolver os projetos” com os quais se tinha comprometido.

“Neste momento, Pombal está a atravessar um dos maiores ciclos de investimento público, pelo menos da nossa História em democracia”, garantiu o candidato.

Pedro Pimpão enunciou investimentos na educação, na ordem dos 20 milhões de euros, na saúde, de cerca de 10 milhões de euros, e o alargamento de parques empresariais que vai permitir ter “cerca de 100 mil metros quadrados disponíveis para acolher novas empresas”.

O social-democrata salientou ainda o apoio e incentivos da população, pelo que se disponibilizou para “continuar a servir” o concelho do distrito de Leiria, numa “governação coletiva”, com envolvimento de cidadãos e instituições, “com o propósito de fixar as novas gerações”.

Neste âmbito referiu os programas de arrendamento jovem e de incentivos à natalidade, a construção de creches, o aumento das bolsas de estudo para estudantes do ensino superior, a criação do Gabinete de Apoio à Família e à Parentalidade e da rede de espaços de trabalho partilhado, “precisamente para jovens profissionais liberais, nómadas digitais, jovens em regime de teletrabalho”.

“Estamos com uma política muito ativa para que os nossos jovens tenham futuro no nosso concelho”, realçou Pedro Pimpão.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2021, o PSD manteve a liderança da câmara, conquistando cinco mandatos, enquanto o PS obteve dois, mas Pedro Pimpão recusa traçar objetivos numéricos para o sufrágio, previsto para setembro ou outubro.

“O que queremos é contar com o apoio da esmagadora maioria dos pombalenses”, declarou, pedindo aos eleitores que confiem e deem a esta candidatura a “maior força possível”, para “ter condições para implementar” os projetos.

Adiantando que o seu partido é Pombal, o candidato disse contar com “todas as pessoas, independentemente da sua tendência ideológica ou partidária”.

“Naturalmente que contamos ter uma vitória expressiva para nos dar ainda mais força e motivação para continuarmos este trabalho de desenvolvimento do nosso concelho”, acrescentou.

Pedro Pimpão, advogado de 44 anos, desempenhou várias funções autárquicas antes de chegar à presidência do município, em 2021.

O autarca foi presidente da Assembleia e da Junta de Freguesia de Pombal, além de vereador.

Ocupou ainda vários cargos em clubes e associações, foi também deputado eleito pelo círculo de Leiria entre 2011 e 2019, e desempenhou diversas funções em estruturas partidárias do PSD.

É atualmente presidente dos Autarcas Social Democratas.

O médico Fernando Matos, cabeça de lista do PS, e o gestor Luís Couto, pelo movimento Pombal Independentes, são os outros candidatos já conhecidos.