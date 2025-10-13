diario as beiras
Autárquicas: CDU acredita que voto útil poderá ter tido impacto no mau resultado em Coimbra

13 de outubro às 10 h38
O candidato da CDU (PCP/PEV) à Câmara de Coimbra afirmou hoje que o resultado de domingo ficou aquém dos objetivos da coligação, que perdeu o vereador, um deputado municipal e as duas juntas de freguesia que liderava no concelho.

“Ficámos aquém dos nossos objetivos”, disse à agência Lusa Francisco Queirós, que procurava a reeleição para um quinto mandato consecutivo como vereador na Câmara Municipal de Coimbra.

