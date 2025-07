Autárquicas: Assessor parlamentar Hugo Fresta é o candidato do Chega na Figueira da Foz

O economista e assessor parlamentar Hugo Fresta é o candidato do Chega à presidência da Câmara Municipal da Figueira da Foz e propõe um projeto que aposta na fixação de jovens, reforço da segurança e promoção do turismo.

“Apresentamo-nos com um projeto alternativo, credível e bem fundamentado. Estamos numa fase avançada da elaboração do nosso programa, mas essencialmente pretendemos captar e fixar jovens no concelho, mas também o reforço da segurança e a promoção do turismo”, destacou.