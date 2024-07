Autarquia garante reforço policial para regular o trânsito

A autarquia prometeu ontem um reforço da Polícia Municipal na regulação do trânsito na cidade.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, a vereadora da Câmara Municipal com o pelouro dos Transportes e Mobilidade, Ana Bastos, revelou que o executivo municipal reforçará o trabalho da Polícia Municipal, de modo a minimizar as condicionantes causadas no trânsito automóvel pelas várias obras que estão a decorrer na cidade.

“A Polícia Municipal está convocada para estar nas zonas críticas em que há maior tráfego. Haverá um reforço da polícia de modo a ajudar a regular o trânsito automóvel”, clarificou a vereadora.

“A primeira semana

é sempre complicada”

O dia de quarta-feira, o primeiro em que a ponte de Santa Clara esteve cortada e houve intervenções no IC2, junto ao tabuleiro superior da ponte do Açude, foi caótico na zona da Casa do Sal, estando o trânsito automóvel praticamente parado e havendo grandes filas de espera.

Para Ana Bastos, é normal que, nos primeiros dias, haja sempre alguma confusão.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 26/07/2024