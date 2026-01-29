diario as beiras
Coimbra

Aumento da nível do rio Ceira inundou a Conraria

29 de janeiro de 2026 às 16 h01
Fotografia: Ana Catarina Ferreira

O aumento do nível do rio Ceira fez já inundar parte da Conraria, em Ceira, no concelho Coimbra. A forte precipitação que caiu na região nas últimas horas fez o nível da água do rio subir, chegando à quota de algumas das habitações construídas naquela localidade do concelho de Coimbra.

Também parte do terreno Quinta da Conraria, onde está situada a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, está já inundada.

Noutro ponto do concelho, um dos viadutos da circular externa, que liga a Quinta da Portela à Ponte Europa, está cortado devido à forte precipitação que se fez sentir em Coimbra.

Face à subida do nível de água no rio Mondego devido ao mau tempo que tem afetado a região de Coimbra nos últimos dias, é pedido á população que retirem as suas viaturas do Parque Verde, alertou hoje a Câmara de Coimbra nas redes sociais.

redação Diário as Beiras

