diario as beiras
Coimbra

Atropelamento mortal na avenida Elísio de Moura

20 de janeiro de 2026 às 09 h23
0 comentário(s)
DR

Um homem de 62 anos morreu, ontem, na sequência de um atropelamento ocorrido ao início da noite, na avenida Elísio de Moura, em Coimbra.

O acidente ocorreu por volta das 19H00, no sentido descendente logo depois do túnel (em direção à esquadra da PSP). Para a ocorrência foram mobilizados meios de emergência, com o INEM a prestar assistência, mas não foi possível reverter a situação.

O atropelamento provocou constrangimentos ao trânsito naquela artéria, uma das mais movimentadas da cidade ao final da tarde, enquanto decorriam os trabalhos de socorro e de remoção da vítima. A PSP tomou conta da ocorrência.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de janeiro

Xadrez à direita
20 de janeiro

A cessão e a gestão do crédito malparado
20 de janeiro

A não aceitação da moeda com curso legal: norma sem sanção ou inescusável distracção?
20 de janeiro

PSP registou mais atropelamentos em 2025 mas com menos feridos graves e mortes

Coimbra

CoimbraNacional
20 de janeiro às 09h36

Lançado o concurso para segunda fase da alta velocidade

0 comentário(s)
Coimbra
20 de janeiro às 09h23

Atropelamento mortal na avenida Elísio de Moura

0 comentário(s)
Coimbra
20 de janeiro às 09h11

Beiras Solidário entregou bens ao CASA Coimbra

0 comentário(s)