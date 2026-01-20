Coimbra
Atropelamento mortal na avenida Elísio de Moura
DR
Um homem de 62 anos morreu, ontem, na sequência de um atropelamento ocorrido ao início da noite, na avenida Elísio de Moura, em Coimbra.
O acidente ocorreu por volta das 19H00, no sentido descendente logo depois do túnel (em direção à esquadra da PSP). Para a ocorrência foram mobilizados meios de emergência, com o INEM a prestar assistência, mas não foi possível reverter a situação.
O atropelamento provocou constrangimentos ao trânsito naquela artéria, uma das mais movimentadas da cidade ao final da tarde, enquanto decorriam os trabalhos de socorro e de remoção da vítima. A PSP tomou conta da ocorrência.