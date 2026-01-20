Um homem de 62 anos morreu, ontem, na sequência de um atropelamento ocorrido ao início da noite, na avenida Elísio de Moura, em Coimbra.

O acidente ocorreu por volta das 19H00, no sentido descendente logo depois do túnel (em direção à esquadra da PSP). Para a ocorrência foram mobilizados meios de emergência, com o INEM a prestar assistência, mas não foi possível reverter a situação.

O atropelamento provocou constrangimentos ao trânsito naquela artéria, uma das mais movimentadas da cidade ao final da tarde, enquanto decorriam os trabalhos de socorro e de remoção da vítima. A PSP tomou conta da ocorrência.