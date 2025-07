Atletismo: Um título e um recorde nos nacionais de sub-18

A Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC) voltou de Beja com seis medalhas na mala e um recorde nacional. Um balanço muito positivo da 76.ª edição dos Campeonatos Nacionais de Sub-18.

Dois atletas estiveram em particular destaque na prova.

O atleta da ARC – Escola de Atletismo de Coimbra, Bernardo Pancas, conseguiu o único título nacional para Coimbra logo no primeiro dia, ao vencer a prova de 2000 metros obstáculos com o tempo de 6:04.71, com sete segundos de vantagem para o 2.º classificado. Uma marca que vale ainda ao atleta o novo recorde distrital sub-18.

Ainda no sábado houve mais três medalhas para a ADAC: uma de prata e duas de bronze.

A de prata foi para Samuel Amaro, atleta do Clube Atlético Oliveira do Hospital de apenas 15 anos, no salto em comprimento. Ao último ensaio o atleta conseguiu 7.12 e melhorou o antigo recorde nacional de sub-16 por três centímetros, e ficou a outros tantos três centímetros do título nacional deste ano.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 01/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS