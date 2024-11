Atletismo: Nacionais de estrada a 4 de janeiro na Figueira da Foz

A Figueira da Foz vai começar o ano a coroar os novos campeões nacionais de estrada. A cidade acolhe, a 4 de janeiro, a Corrida dos Reis – Figueira da Foz, com um percurso de 10km que terá uma prova aberta a todos os participantes e uma caminhada de 7km, a partir das 18H40.

Simultaneamente, no mesmo evento, mas com inscrições e partidas separadas, decorrem os 32.º Campeonatos Nacionais de Estrada 2025. É a primeira vez que estes campeonatos se realizam na Figueira da Foz.

A organização promete “uma proposta imperdível”. “Corre ao lado dos campeões num percurso rápido que combina a magia da marginal da Figueira da Foz com as ruas emblemáticas da cidade”, refere, nas redes sociais.

As inscrições já estão disponíveis em goinonline.pt.

