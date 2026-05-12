Festa da Flor e da Planta decorre no sábado na Baixa de Coimbra com 42 expositores

Flores e plantas cruzam-se com a gastronomia tradicional em Coimbra, no âmbito da Festa da Flor e da Planta, que decorre no sábado, na Baixa da cidade, com 42 expositores.

A iniciativa vai “invadir pacificamente a Baixa”, reunindo nas praças 8 de Maio e do Comércio e nas artérias adjacentes mais de quatro dezenas de expositores, “entre viveiristas, floristas, associações culturais e recreativas, IPSS [instituição particulares de solidariedade social] e outros agentes ligados ao património verde”, revelou hoje a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra, Margarida Mendes Silva.

Na conferência de imprensa de apresentação da Festa da Flor e da Planta, a vereadora disse que o objetivo do certame, “à semelhança do que tem sucedido até aqui”, é “colocar a importância nas plantas enquanto conservação do meio ambiente, dar relevo à agricultura e à produção sustentável de alimentos”.

No âmbito das comemorações do Ano Internacional da Mulher na Agricultura, o evento vai também assinalar “o contributo das mulheres na produção agrícola e alimentar e na preservação das tradições”.

O “destaque mais visível” de sábado vão ser os tapetes floridos, concebidos maioritariamente com flores naturais, que estarão distribuídos pelo átrio dos Paços do Concelho, Praça 8 de Maio, ruas Direita, da Moeda, da Louça e do Corvo, Largo do Poço, ruas dos Sapateiros, das Padeiras, rua e Largo Paço do Conde, Igreja de São Tiago, escadas de São Bartolomeu, Praça do Comércio e Escadas do Gato.

“Vamos ter uma invasão verde nas artérias principais da Baixa e que são trabalhos artísticos, que são sempre muito apreciados”, que “implicam um trabalho longo”, fruto da colaboração de várias associações do concelho, “conferindo a esta iniciativa um forte sentido comunitário e também intergeracional”, salientou Margarida Mendes Silva.

A vereadora sublinhou “a componente agregadora deste evento, porque ela reúne e junta no mesmo dia as coletividades que estão ligadas à área de etnografia e do folclore”, apontando que “15 dessas coletividades estão envolvidas na conceção dos tapetes floridos”.

O evento, que reúne mais de 40 associações, é também uma ferramenta de partilha “de tradição, de memória e de conhecimento”, possibilitando “perpetuar para as gerações futuras” os “costumes e tradições”.

A ocasião vai permitir aos visitantes provarem a gastronomia e a doçaria tradicional, resultados do trabalho dos grupos folclóricos e etnográficos, com ‘stands’ a trazerem iguarias como o arroz-doce, as pataniscas ou a arrufada de Coimbra.

A programação contempla atuações da Banda Filarmónica Adriano Soares (às 10:00) e do Grupo de Bombos Rebimbómalho do Ateneu de Coimbra (16:30), bem como do grupo Capoeira nos Guia (15:00) e um desfile etnográfico (11:00).

Maria Isabel Pina, do Rancho Folclórico Rosas do Mondego, em representação das associações de Coimbra envolvidas no evento, notou que os tapetes floridos demoram de três a quatro dias a ser serem confecionados, desde a recolha das flores até à apresentação final.

A Festa da Flor e da Planta, promovida pela Câmara Municipal de Coimbra, decorre entre as 10:00 e as 18:30.