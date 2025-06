Associação assaltada na freguesia de Lamarosa, no concelho de Coimbra

A Associação Cultural e Recreativa do Casal das Figueiras (ACRCF), na freguesia de Lamarosa, no concelho de Coimbra, foi assaltada entre as 19H00 de terça-feira e as 18H00 de anteontem, revelou ontem a coletividade, através da rede social Facebook.

“Levaram material elétrico e um fogão industrial”, acrescenta a publicação, que faz ainda um apelo: “Se alguém viu algo suspeito, por favor entrem em contacto connosco. Pedimos a todos que estejam atentos”.

Após uma primeira avaliação, os prejuízos não estão ainda contabilizados, disse ao DIÁ-RIO AS BEIRAS Daniel Paixão, presidente da coletividade.

“Levaram um fogão comprado há cerca de dois meses e uma bobina de cabo de cobre com cento e tal metros”, explicou.

De acordo com o responsável, “arrombaram a janela e destruíram o sistema de alarme”. “Não é a primeira vez que tal acontece”, diz, revelando que a associação já foi alvo de assalto por quatro vezes. “No entanto, há três/quatro anos que isso não acontecia”, esclarece.

Daniel Paixão destaca o “método semelhante utilizado em todas as vezes”, adiantando que a situação recente foi detetada depois da ida de dois elementos à associação.

A terminar, o presidente da ACRCF adiantou que já foi feita participação à GNR, que se deslocou ao local para recolha de indícios.

