diario as beiras
CIM Região de CoimbraMortágua

Assembleia Municipal de Mortágua aprova orçamento superior a 19 ME para 2026

19 de dezembro de 2025 às 20 h50
0 comentário(s)
DR

A Assembleia Municipal de Mortágua, no distrito de Viseu, aprovou hoje um orçamento de 19.285.147 euros para 2026, que representa um aumento de cerca de 20% comparativamente ao deste ano.

O documento foi aprovado na Assembleia Municipal com 14 votos a favor do PS, seis abstenções do PSD e uma abstenção do Movimento Renovar.

Segundo a autarquia, “com o apuramento e posterior incorporação do saldo de gerência, que se estima na ordem dos quatro milhões de euros [ME], o orçamento final global deverá subir para os 23 ME”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (20/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de dezembro

Tábua aprova orçamento superior a 38 ME para 2026
19 de dezembro

Assembleia Municipal de Mortágua aprova orçamento superior a 19 ME para 2026
19 de dezembro

Câmara da Lousã aprova orçamento de 54 milhões de euros para 2026
19 de dezembro

Coimbra: Plataforma para aproximar consumo e produção agroalimentar disponível ao público

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraMortágua
19 de dezembro às 20h50

Assembleia Municipal de Mortágua aprova orçamento superior a 19 ME para 2026

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
19 de dezembro às 18h38

Região de Coimbra aprova orçamento superior a 33 ME para o período 2026-2030

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
19 de dezembro às 15h43

Governo anuncia investimento de 502 ME na duplicação do IP3 e reforço da ligação ao interior

0 comentário(s)

Mortágua

CIM Região de CoimbraMortágua
19 de dezembro às 20h50

Assembleia Municipal de Mortágua aprova orçamento superior a 19 ME para 2026

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMortágua
17 de dezembro às 18h59

Autarca de Mortágua sereno com buscas da PJ na Câmara

0 comentário(s)
Mortágua
17 de dezembro às 13h26

Câmara de Mortágua alvo de buscas da PJ

0 comentário(s)