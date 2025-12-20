A Assembleia Municipal de Mortágua, no distrito de Viseu, aprovou hoje um orçamento de 19.285.147 euros para 2026, que representa um aumento de cerca de 20% comparativamente ao deste ano.

O documento foi aprovado na Assembleia Municipal com 14 votos a favor do PS, seis abstenções do PSD e uma abstenção do Movimento Renovar.

Segundo a autarquia, “com o apuramento e posterior incorporação do saldo de gerência, que se estima na ordem dos quatro milhões de euros [ME], o orçamento final global deverá subir para os 23 ME”.

