diario as beiras
Coimbra

Assembleia Municipal de Coimbra vai estudar criação de assembleias participativas

17 de novembro às 20 h01
0 comentário(s)
Fotografia: Ana Catarina Ferreira

A Assembleia Municipal de Coimbra vai estudar novos formatos de participação de cidadãos, como a criação de assembleias participativas nas quais munícipes poderão ser convocados, em sorteio, para discutir assuntos concretos ou temas gerais do concelho.

Esta possibilidade está prevista nas linhas de orientação de funcionamento da nova Assembleia Municipal de Coimbra (AMC), aprovada hoje numa reunião extraordinária realizada nos Paços do Concelho.

Durante a apresentação das linhas gerais, que surgiram após uma proposta da CDU que contou com contributos da própria mesa da Assembleia Municipal, a presidente do órgão, Maria Manuel Leitão Marques (PS/Livre/PAN), afirmou que a possibilidade de criar assembleias participativas seria uma “forma de aproximar a vida democrática” e envolver pessoas que, possivelmente, nunca participariam na discussão de políticas do concelho.

| Poder ler a notícia na integra na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de novembro

Carneiro considera que périplo da ministra por unidades de saúde vem tarde
17 de novembro

Fernando Alexandre diz que falta de computadores em algumas escolas não é por falta de dinheiro
17 de novembro

Serviços mínimos decretados na saúde durante greve geral
17 de novembro

Governo não prevê mudanças ao cronograma de pagamentos da Manifesta

Coimbra

Coimbra
17 de novembro às 20h03

Governo não prevê mudanças ao cronograma de pagamentos da Manifesta

0 comentário(s)
Coimbra
17 de novembro às 20h01

Assembleia Municipal de Coimbra vai estudar criação de assembleias participativas

0 comentário(s)
Coimbra
17 de novembro às 15h53

Oposição alerta para possível violação do PDM em loteamento em Coimbra

0 comentário(s)