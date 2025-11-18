A Assembleia Municipal de Coimbra vai estudar novos formatos de participação de cidadãos, como a criação de assembleias participativas nas quais munícipes poderão ser convocados, em sorteio, para discutir assuntos concretos ou temas gerais do concelho.

Esta possibilidade está prevista nas linhas de orientação de funcionamento da nova Assembleia Municipal de Coimbra (AMC), aprovada hoje numa reunião extraordinária realizada nos Paços do Concelho.

Durante a apresentação das linhas gerais, que surgiram após uma proposta da CDU que contou com contributos da própria mesa da Assembleia Municipal, a presidente do órgão, Maria Manuel Leitão Marques (PS/Livre/PAN), afirmou que a possibilidade de criar assembleias participativas seria uma “forma de aproximar a vida democrática” e envolver pessoas que, possivelmente, nunca participariam na discussão de políticas do concelho.

