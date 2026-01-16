A Assembleia Municipal aprovou hoje, por maioria, o orçamento da Câmara de Coimbra para 2026, que ascende a 260 milhões de euros (ME), e regista um crescimento de cerca de 11 ME face ao último ano.

O documento foi aprovado com 31 votos a favor (22 do PS, quatro do PSD, um do CDS-PP, dois do Livre e dois do PAN), seis contra (três do Chega, um do Nós Cidadão, um do BE e um da IL e 14 abstenções (sete do PSD, dois do CDS-PP, dois do NC, dois da CDU e um do PPM).

Já na semana passada, a proposta de orçamento municipal para 2026 tinha sido aprovada por maioria pelo executivo municipal, com os votos a favor da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), do Chega e as abstenções da Coligação Juntos Somos Coimbra (PPD-PSD/CDS-PP/IL/NC/PPM/VP/MPT).

