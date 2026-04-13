Arrancaram as obras na Cerca de Santo Agostinho

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Arrancou hoje a empreitada de limpeza de detritos e estabilização provisória na encosta da Cerca de Santo Agostinho, em Coimbra, na sequência do deslizamento de terras ocorrido em fevereiro, que provocou danos na zona da Couraça dos Apóstolos e da rua da Fonte Nova.

A intervenção começou hoje, com uma visita ao local, que contou com a presença dos vereadores Ricardo Lino e Luís Filipe, do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra, da Proteção Civil Municipal, dos responsáveis da empresa adjudicatária e dos serviços técnicos municipais.

A obra, adjudicada à empresa Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, S.A., representa um investimento de 190 mil euros e tem um prazo de execução estimado de cinco semanas.

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