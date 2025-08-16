diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Arganil tem frente de fogo mais crítica na zona de Porto Castanheiro

16 de agosto às 11 h39
0 comentário(s)
DR

O incêndio florestal que lavra no município de Arganil, distrito de Coimbra, mantém duas frentes de fogo ativas, sendo que a mais crítica está na zona de Porto Castanheiro, disse à agência Lusa o presidente da Câmara.

“Temos duas frentes de fogo ativas e que causam maiores preocupações. A mais crítica está na zona de Porto Castanheiro, onde estamos a fazer um ataque direto, visto que as condições [climatéricas e de fumo] permitem o ataque com meios aéreos e terrestres”, explicou Luís Paulo Costa.

O autarca que Arganil, que falava hoje à agência Lusa, cerca das 10:20, adiantou que se está a “apostar muito forte” neste ataque, que conta ainda com máquinas de rasto no terreno a abrir novos aceiros.

A outra vertente que causa mais preocupação está na zona de Deguimbra, na freguesia da Benfeita, onde o fogo “está com alguma pujança”.

Luís Paulo Costa adiantou também que as condições climatéricas que se fazem sentir hoje “estão a ajudar muito” no combate às chamas, após uma sexta-feira completamente diabólica, com temperaturas altas e vento muito forte.

De acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 10:38 o incêndio de Arganil estava a ser combatido por 1.030 operacionais, apoiados por 338viaturas e 15 meios aéreos.

O estado de prontidão especial do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) mantém-se desde 11 de agosto no nível máximo de quatro, e encontram-se ativados os planos distritais de Emergência e Proteção Civil de Viseu e Coimbra, e os planos municipais de Trancoso, Oliveira do Hospital, Arganil, Aguiar da Beira, Sátão, Sernancelhe, Seia, Pampilhosa da Serra, Tábua e Góis.

A ANEPC, perante a declaração de situação de alerta em vigor, salientou para a proibição do acesso e circulação nos espaços florestais, de realização de queimadas e queimas e a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas, de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, e de trabalhos nos demais espaços rurais, bem como da utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de agosto

Fogo em Oliveira do Hospital dominado e sem frentes ativas
16 de agosto

EN17 está "totalmente transitável"
16 de agosto

Arganil tem frente de fogo mais crítica na zona de Porto Castanheiro
16 de agosto

Fogo em Pampilhosa da Serra está ativo e sem desenvolvimentos significativos

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
16 de agosto às 12h05

Fogo em Oliveira do Hospital dominado e sem frentes ativas

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
16 de agosto às 12h01

EN17 está “totalmente transitável”

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
16 de agosto às 11h39

Arganil tem frente de fogo mais crítica na zona de Porto Castanheiro

0 comentário(s)