Arganil: Apartamentos a custos acessíveis vão começar a ser construídos em breve

Após a conclusão do processo “do ponto de vista burocrático”, vai ser assinado, amanhã, o auto de consignação para a construção dos 29 apartamentos, na Avenida da Nossa Senhora do Mont’Alto, em Arganil, no âmbito do Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis.

Anunciando, na última reunião camarária, que “com a consignação e a aprovação do plano de segurança e saúde, marca-se o início da execução desta intervenção”, Luís Paulo Costa adiantou também que já foi encontrada uma alternativa para a construção dos 30 fogos que eram para ser construídos num espaço cedido pela Santa Casa da Misericórdia de Arganil ao IRHU, em regime de direito de superfície (o que acabou por não acontecer). Assim, foi adquirido, para o efeito, um terreno na Rua Professora Dra. Irene Vasconcelos, junto à antiga Cerâmica Arganilense.

Dando a conhecer que o projeto de execução estará concluído até dia 25 de fevereiro”, o presidente da Câmara de Arganil acrescentou que “avançará, depois, o concurso público da empreitada”. Ressalvando que, “em breve, serão disponibilizadas algumas imagens tridimensionais, para que quem não é da área possa perceber”, o autarca referiu ainda que o estudo prévio deste projeto já foi apresentado e validado pela CIM-RC e o IRHU.

