Os utentes da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Coimbra vão continuar a assegurar a limpeza de ruas e passeios na Portela, Vila Franca e Quinta da Malavada em 2026.

A Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, no concelho de Coimbra, e a empresa Ambiente e o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, ambos pertencentes à APPACDM de Coimbra, assinaram hoje um protocolo para assegurar, pelo segundo ano consecutivo, serviços de limpeza nas três áreas.

O presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, José Francisco Rodeiro, recentemente reeleito para o seu segundo mandato, afirmou que este é um protocolo que a Junta espera renovar anualmente, pelos próximos anos do seu mandato.

