Após uma “luta de muito esforço” avança a requalificação do centro de saúde de Montemor-o-Velho

Terminada uma “luta de muito esforço”, sublinhou o presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, o auto de consignação para a requalificação do centro de saúde da vila está finalmente rubricado e a obra pode avançar.

Financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a intervenção no Centro de Saúde de Montemor-o-Velho está orçada em 736.165,45 euros, valor que, acrescido do IVA (6% ao nível das obras públicas), coloca a verba total 780.335, 337 euros.

“Estou muito feliz. A Câmara de Montemor-o-Velho teve um papel muito importante para que esta obra avançasse”, destacou o autarca na cerimónia de assinatura, que decorreu ontem de manhã nas instalações da unidade de saúde montemorense.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt