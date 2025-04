Apagão: ULS Cova da Beira cancela consultas e exames não urgentes

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Cova da Beira cancelou as consultas externas e os exames não urgentes, e garante que o funcionamento relacionado com a segurança dos doentes está assegurado.

Em declarações à agência Lusa, o gabinete de comunicação da ULS Cova da Beira, que inclui os hospitais da Covilhã e do Fundão, informou que “estão a ser tomadas providências”.

A mesma fonte adiantou que a ULS da Cova da Beira está em contacto com as autoridades e com a Proteção Civil para assegurar o abastecimento dos geradores, que funcionam a gasóleo.

“Não está nada em risco. Tudo o que é urgente e de suporte de vida está a funcionar normalmente”, adiantou o gabinete de comunicação da ULS da Cova da Beira.

A ULS da Cova da Beira abrange os concelhos da Covilhã, Fundão e Belmonte, no distrito de Castelo Branco.

A REN – Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.