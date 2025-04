Apagão: PSP coloca maior número de polícias nas ruas para auxiliar as pessoas

A PSP está hoje a colocar um maior número de polícias nas ruas para auxiliar as pessoas, nomeadamente no trânsito, devido à falha de energia em Portugal continental.

O porta-voz da Polícia de Segurança Pública disse à Lusa que os polícias estão auxiliar as pessoas no trânsito, uma vez que, devido à falta de eletricidade geral, os semáforos podem deixar de funcionar.

Segundo a PSP, os polícias estão também a prestar apoio no Metropolitano de Lisboa, designadamente nas saídas das estações.

A PSP foi também chamada para ajudar, juntamente com os bombeiros, algumas pessoas que estavam presas em elevadores.

O porta-voz da PSP indicou ainda que a polícia está a funcionar com geradores.

Nas redes sociais, a PSP alerta para semáforos apagados devido ao apagão e pede aos automobilistas para conduzirem com mais atenção e segurança.

Em comunicado, a PSP refere que os serviços estão “a funcionar plenamente com o auxílio de fontes alternativas de energia”, estando todas “as operações essenciais de polícia a ser asseguradas”.

“A PSP teve vários pedidos de auxílio, estando a colaborar na retirada de pessoas que ficaram retidas em carruagens de transporte público, nomeadamente no Metropolitano, garantindo que todos fossem retirados de forma segura e eficaz. Estamos também a auxiliar, em coordenação com as Polícias Municipais, nas principais artérias onde os semáforos foram afetados, garantindo a circulação ordenada do trânsito e prevenindo quaisquer riscos adicionais”, refere aquela força de segurança.

A PSP acrescenta que “de forma preventiva está a reforçar o policiamento junto aos estabelecimentos escolares, bem como em infraestruturas e pontos críticos, nomeadamente nos aeroportos nacionais e demais redes de transportes públicos”.

A PSP apela à calma e sublinha que “as autoridades estão a trabalhar de forma coordenada para minimizar os impactos desta interrupção da rede elétrica”.

“Aconselhamos a população a manter-se informada pelos canais oficiais, evitando acesso a desinformação e à disseminação da mesma, bem como seguir as recomendações da PSP e das autoridades” refere ainda a polícia.

Uma falha de eletricidade afetou hoje, a partir das 11:30, várias cidades de norte a sul do país, um problema que se regista também em vários países europeus.