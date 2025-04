Apagão: Empresa de Águas da Região de Aveiro apela ao consumo moderado de água

A empresa Águas da Região de Aveiro (AdRA) apelou ao consumo moderado de água, na sequência da falha de energia que está a afetar todo o território nacional.

Numa nota enviada à agência Lusa, a AdRA apelou à moderação do consumo de água, restringindo-o aos usos essenciais.

Segundo a empresa, o apelo visa garantir o funcionamento contínuo dos serviços críticos, como os hospitais.

“Todos temos um papel a desempenhar em consequência da falha de energia que está a afetar todo o território nacional”, conclui a AdRA.

A REN – Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.