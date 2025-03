Anselmo Ralph atua na Queima das Fitas no dia 23 de maio

Anselmo Ralph é a mais recente confirmação para a Queima das Fitas de Coimbra 2025. Ícone da música angolana e uma das vozes mais marcantes do R&B e Kizomba, o artista atua na Praça da Canção na noite de sexta-feira, dia 23 de maio.

“A presença de Anselmo Ralph no cartaz da Queima das Fitas 2025 reflete a nossa aposta em nomes que marcaram gerações e continuam a emocionar o público. A sua energia contagiante e os grandes sucessos que traz na bagagem garantem uma noite memorável para todos os estudantes”, sublinha a Comissão Organizadora da Queima das Fitas.

Com uma carreira recheada de êxitos, Anselmo Ralph conquistou milhões de fãs com temas como “Não Me Toca”, “Curtição” e “Única Mulher”, e em Coimbra, promete um espetáculo emocionante, repleto de nostalgia e surpresas, onde não faltarão os temas que marcaram gerações. Será uma noite de celebração e emoção, perfeita para todos os que cresceram ao som das suas canções