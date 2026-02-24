A visita do ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, ao dique que colapsou em Casais do Campo (Coimbra) ficou marcada pela reprimenda que recebeu da presidente Câmara Municipal de Coimbra.

Ana Abrunhosa ficou desagradada com o facto de o ministro ter começado a visita sem ouvir os autarcas locais e sem que estes estivessem presentes. A autarca chegou 20 minutos depois da hora marcada, estando já a visita em andamento.