diario as beiras
Coimbra

Ana Abrunhosa repreende ministro da Agricultura durante visita ao dique de Coimbra

24 de fevereiro de 2026 às 15 h21
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira
A visita do ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, ao dique que colapsou em Casais do Campo (Coimbra) ficou marcada pela reprimenda que recebeu da presidente Câmara Municipal de Coimbra.
Ana Abrunhosa ficou desagradada com o facto de o ministro ter começado a visita sem ouvir os autarcas locais e sem que estes estivessem presentes. A autarca chegou 20 minutos depois da hora marcada, estando já a visita em andamento.
Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (25/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de fevereiro

Homem suspeito de agredir namorada até à morte em Coimbra
24 de fevereiro

BTL espera em 2026 edição recorde em impacto económico e internacionalização
24 de fevereiro

Novo sistema de gestão de listas de espera arranca em 01 de agosto - ministra
24 de fevereiro

Troço da A14 na Figueira da Foz sem previsão de reabertura

Coimbra

Coimbra
24 de fevereiro às 18h24

Homem suspeito de agredir namorada até à morte em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
24 de fevereiro às 15h25

Casa da Escrita em Coimbra regressa à sua “vocação original” com nova programação

0 comentário(s)
Coimbra
24 de fevereiro às 15h21

Ana Abrunhosa repreende ministro da Agricultura durante visita ao dique de Coimbra

0 comentário(s)