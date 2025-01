Álvaro Santos Almeida vai ser o novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), adiantam vários órgãos de comunicação social nacionais.

O ex-deputado do PSD e docente na Faculdade de Economia da Universidade do Porto vai substituir António Gandra d’Almeida, que se demitiu na semana passada, depois de a SIC ter noticiado que acumulou, durante mais de dois anos, as funções de diretor do INEM do Norte com as de médico tarefeiro em urgências hospitalares do SNS.

Álvaro Santos Almeida é doutorado em Economia pela London School of Economics and Science e foi presidente da Entidade Reguladora da Saúde de 2005 a 2010.

O futuro responsável pelo SNS dirige o Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde e a Pós-Graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde.