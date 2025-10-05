“A Biblioteca Joanina cresce para se transformar na casa de toda a terra habitada”, afirmou ontem o reitor da Universidade de Coimbra (UC), Amílcar Falcão, depois de apresentar a plataforma da Biblioteca Joanina Digital, que disponibiliza desde ontem algum do acervo online. Projeto teve financiamento árabe de cerca de oito milhões de euros.

Num evento que teve uma receção calorosa ao chefe de Estado de Sharjah (um dos sete emirados que compõem os Emirados Árabes Unidos), o Xeque Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, que voltou a Coimbra para “colocar a Biblioteca Joanina ao acesso de todos”.

A UC e a autoridade literária de Sharjah (SBA) celebraram em fevereiro de 2021 uma parceria para a digitalização do acervo. Está planeada uma duração de seis anos para o projeto e vão ser disponibilizados cerca de oito milhões de euros para o seu financiamento.

Este projeto de digitalização conheceu ontem um passo determinante, com o lançamento público da sua primeira secção: a Coleção Digital do Médio Oriente.

Denominada coleção “Sultan bin Mohammed Al Qasimi”, o reitor da UC referiu que “fornece um recurso de pesquisa relacionado com a história da presença dos portugueses no Golfo e na Península Arábica”.

