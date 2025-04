Almoço Literário reúne escritores e artistas no dia 17 de maio em Montemor-o-Velho

O Almoço Literário Comemorativo do Dia Mundial da Língua Portuguesa reúne autores, escritores, ilustradores, artistas plásticos, contadores de histórias e músicos das diversas culturas de língua oficial portuguesa no dia 17 de maio, em Montemor-o-Velho.

Esta é a terceira edição deste evento comemorativo do Dia Mundial da Língua Portuguesa (05 de maio) e que promove o convívio informal entre autores e artistas de diversas áreas, com a língua portuguesa como ponte para a interculturalidade e respeito pela diversidade.

“Há trabalhos que nascem através de um ilustrador que esteja com um autor, ou de um país para o outro, e esse convívio é muito saudável, sendo sobretudo através da informalidade que promovemos essa partilha”, disse à agência Lurdes Breda, dinamizadora do evento, destacando a natureza informal de convívio desta iniciativa.

O evento tem como objetivos a divulgação do trabalho dos autores e artistas, o cruzamento entre as suas diferentes áreas e o fomento de parcerias e trabalhos conjuntos, mas também a descentralização, promovendo a literatura e as artes num meio onde estas não assumem um papel relevante.

“Normalmente, só nos grandes centros existem oportunidades e ofertas culturais para determinados autores”, explicou Lurdes Breda, também autora, nascida em Montemor-o-Velho, falando da importância da descentralização de ações culturais.

À semelhança do que aconteceu na edição anterior, o evento conta com um programa alargado, que se inicia pelas 12:30 com um ‘cocktail’, seguindo-se um almoço na Quinta do Taipal, que incluirá um momento musical e uma mostra de livros dos autores presentes.

O evento culmina às 21:00, no Hotel Abade João, com uma tertúlia literária, esta aberta ao público em geral.

“A presença do público em geral é muito saudável, porque se fizermos eventos só para autores e artistas acabamos por não estar acessíveis à comunidade”, salientou, ao afirmar que um dos objetivos desta abertura ao público é “desmistificar” o que acontece nestes eventos.

Uma novidade da edição deste ano são os nomes convidados de Amadú Dafé, apresentador e autor guineense, Lara Xavier, autora angolana, Hugo Sampaio, músico, animador e autor português, e também Luís Aguiar, poeta, escritor e artista, que se juntam aos autores e artistas presentes através de inscrição.

“Este evento tem uma organização privada. Portanto, os apoios são muito limitados em termos institucionais, daí que haja a necessidade de se fazer a inscrição”, explicou a organizadora do evento, que espera que mais apoios institucionais possam suportar a ambição de crescimento futuro desta iniciativa, “mantendo os mesmos objetivos, mas conseguindo oferecer mais a quem vem”.

“Se tivermos outro tipo de apoios podemos ir mais além, mas a boa vontade e cooperação com as entidades que estão a colaborar garante que corre tudo bem”, assegurou Lurdes Breda, revelando que existem autores de países lusófonos que se deslocam propositadamente para participar neste evento mesmo conhecendo as condições existentes.

As inscrições para o almoço têm um custo de 23 euros e estão abertas até dia 25 de abril, devendo ser realizadas através das redes sociais ou endereço de correio eletrónico da organizadora.