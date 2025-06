Airbus e Critical Software anunciam criação de centro no concelho

A Airbus e a Critical Software formalizaram um acordo para a criação de uma nova estrutura focada no desenvolvimento de software para aplicações no setor da aviação comercial. De acordo com fonte da tecnológica de Coimbra serão criados dois centros: um em Lisboa e outro em Coimbra.

Esta estrutura terá como objetivo “reunir as competências das duas empresas no design, implementação e validação de software crítico e certificável, em áreas como a aviónica, sistemas de cabina e conectividade, para aeronaves atuais e futuras”, refere a Critical Software.

