Água do Mondego já passa pelo dique que rebentou nos casais

A água do Mondego já estar a passar pelo dique que rebentou nos casais. A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, observou há momentos a obra de reconstrução do dique e do canal condutor geral da margem direita do leito central do rio Mondego, entre o Choupal e a rotura junto à autoestrada A1.

Hoje, a governante ainda assistiu no Açude Ponte Coimbra, à abertura das comportas do canal condutor geral e irá presidir cerimónia de entrega do relatório técnico sobre as cheias de 2026 na bacia hidrográfica do Mondego e revisão dos modelos de gestão de risco.