Coimbra

Água do Mondego já passa pelo dique que rebentou nos casais

15 de maio de 2026 às 11 h22
Ministra do Ambiente presidiu ao momento | Fotografia: DR
redação as beiras
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redação as beiras

A água do Mondego já estar a passar pelo dique que rebentou nos casais. A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, observou há momentos a obra de reconstrução do dique e do canal condutor geral da margem direita do leito central do rio Mondego, entre o Choupal e a rotura junto à autoestrada A1.

Hoje, a governante ainda assistiu no Açude Ponte Coimbra, à abertura das comportas do canal condutor geral e irá presidir cerimónia de entrega do relatório técnico sobre as cheias de 2026 na bacia hidrográfica do Mondego e revisão dos modelos de gestão de risco.

 

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