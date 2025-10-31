A chuva intensa em Coimbra na manhã desta sexta-feira tende a aumentar até meio da tarde, de acordo com as previsões meteorológicas. Embora o alerta vermelho do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), ontem divulgado, apontasse para alerta vermelho das 06H00 às 12H00, a precipitação durante a noite foi inferior à prevista, com as condições atmosféricas a agravarem-se ao início da manhã. Durante a madrugada, foi a zona do Porto que mais ocorrências registou, obrigando ao corte de várias vias de circulação devido a inundações, informaram as autoridades.

Trata-se da passagem de uma superfície frontal fria com ondulações, associada a uma depressão centrada sobre o Atlântico Norte. As autoridades avisam que há possibilidade de variações significativas nos caudais dos rios de zonas mais vulneráveis, de que é exemplo o Mondego, com previsão de aumento de caudal em Coimbra. A partir de domingo prevê-se uma melhoria gradual do tempo, com o reforço de uma crista anticiclónica.