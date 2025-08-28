Afinal circulação nos dois sentidos no túnel de Coimbra-B é só amanhã

A circulação junto ao túnel da estação de Coimbra-B apenas vai voltar à situação original – circulação em ambos os sentidos – na próxima sexta-feira, 29 de agosto.

Esta situação acontece uma semana depois do que tinha sido anunciado pela Metro Mondego, na passada quarta-feira, 20 de agosto, e que foi noticiado pelo DIÁRIO AS BEIRAS na edição do dia seguinte.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte da empresa Metro Mondego disse que “foram ocorrências imprevistas durante os trabalhos que não permitiram a reabertura do túnel nos dois sentidos”, após o corte implementado entre as 08H00 do dia 21de agosto e as 18H00 do dia 22 de agosto.

“Ultrapassada essa situação, a reabertura será feita já na sexta-feira”, garantiu a mesma fonte.

