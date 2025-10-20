Um golo do suplente Bruno Dias, a três minutos do final dos 90 minutos regulamentares, deu ontem uma preciosa vitória à equipa do Tocha em São Martinho do Bispo, no terreno do Esperança.

O único golo resultou de um cruzamento da esquerda, com um ressalto com Bruno Dias , “à boca da baliza”, aproveitou para pentear a bola e faturar.

Desta forma, a formação comandada por Marinho Serpa sobe ao 2.º lugar da classificação, beneficiando do adiamento do encontro entre União 1919 e Ançã e do empate da Académica/SF.

