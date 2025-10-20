diario as beiras
Desporto

AFC: Tocha vence fora com golo no final

20 de outubro às 09 h32
0 comentário(s)
DB/Foto de Pedro Filipe Ramos

Um golo do suplente Bruno Dias, a três minutos do final dos 90 minutos regulamentares, deu ontem uma preciosa vitória à equipa do Tocha em São Martinho do Bispo, no terreno do Esperança.

O único golo resultou de um cruzamento da esquerda, com um ressalto com Bruno Dias , “à boca da baliza”, aproveitou para pentear a bola e faturar.

Desta forma, a formação comandada por Marinho Serpa sobe ao 2.º lugar da classificação, beneficiando do adiamento do encontro entre União 1919 e Ançã e do empate da Académica/SF.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (20/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de outubro

Coimbra: Crianças finalizam puzzle de 103 mil peças que ilustra Portugal dos Pequenitos
20 de outubro

Construção de cinco edifícios em escala reduzida no Portugal dos Pequenitos arranca em janeiro
20 de outubro

Coimbra: Portugal dos Pequenitos transforma-se em aldeia de Natal no final de novembro
20 de outubro

Coimbra integra consórcio europeu para dar resposta à poluição por nitratos

Desporto

Desporto
20 de outubro às 11h02

Futebol: Casa Pia doa receita ao Ançã e homenageia Putra

0 comentário(s)
Desporto
20 de outubro às 10h38

AFC: Nogueirense vence e é líder isolado

0 comentário(s)
Desporto
20 de outubro às 10h22

Futebol: Larrazabal não deixou Ançã entrar no sonho

0 comentário(s)