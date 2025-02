AFC: Final dramático mantém Sourense líder

Elite Um golo nos “descontos” manteve o Sourense na liderança da Elite, após vitória por 2-1 em Ançã.

O Ançã entrou com vontade de chegar ao golo e Vasco Guimarães, aos 7’, foi mais forte no duelo com Eric Costa.

No ataque foram os visitantes os primeiros a chegar ao golo, por Diogo Rola, na conversão de um penálti (30’).

A regressar do intervalo com tudo, o Ançã chegou ao empate aos 72’, na sequência de “canto” apontado por Pedro Leão e cabeçada de Vandré.

No lance imediatamente a seguir os visitantes podiam ter chegado de novo à vantagem, mas Cadu acertou no poste.

Em cima do apito final, David Branco falhou o 2-1 para os da casa. Quem não falhou foi o jovem Tiago Rodrigues, que recebeu um passe de Ladeira para fazer o 1-2 final.

No último lance, aos 95’+, Pedro Leão teve uma oportunidade soberana para empatar, mas Vasco Guimarães defendeu o penálti e segurou os três pontos.